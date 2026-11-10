Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda yeşil ekonomi ve ticari işbirliğini derinleştirme çağrısı

İSTANBUL, 10 Kasım (Xinhua) -- Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng'in katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Han pazartesi günü gerçekleşen forumda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında yeşil kalkınma ve ticaret alanlarındaki işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Çin-Türkiye ilişkilerinin iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde sağlam ve istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü belirten Han, Türkiye'nin Çin'in Batı Asya'daki önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biri olmasının yanı sıra Kuşak ve Yol işbirliğinde de önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Çin'in iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini sürekli olarak derinleştirmek ve Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini daha üst seviyeye taşımak üzere Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Han, yeşil ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik üç öneri sundu.

İlk olarak iki ülkenin yeşil kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmesi gerektiğini belirten Han, Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmada kapsamlı yeşil dönüşümü teşvik etme ve insan ile doğanın uyum içinde olduğu bir modernleşme yolunda ilerleme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini takdir ettiklerini ifade eden Han, kaynakların verimli kullanılması, çevrenin korunması ve yeşil ve düşük karbonlu büyümeyle öne çıkan sürdürülebilir bir kalkınma yolunu birlikte izlemek amacıyla Türkiye ile fikir ve deneyim alışverişini artırmaya hazır olduklarını söyledi.

İkinci önerisinde iki ülkenin yeşil teknolojiler ve sanayi alanlarındaki işbirliğini ilerletmesi gerektiğini belirten Han, Çin'in güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve enerji depolama gibi alanlarda gelişmiş teknolojileri ve kapsamlı destekleyici sektörleriyle dünyanın en eksiksiz yeni enerji sanayi zincirine sahip olduğunu söyledi. Han, bu sektörlerin Türkiye'nin enerji dönüşümü ve kalkınma ihtiyaçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü vurguladı.

Han, Çin'in iki ülke şirketlerini sanayi ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini derinleştirmeye ve yerel üretime yönelmeye teşvik edip desteklediğini belirtti. Han, bu sayede daha fazla nitelikli yeşil projenin hayata geçirilmesini kolaylaştırmayı, Türkiye'nin yeni enerji sanayisinin rekabet gücünü artırmayı ve daha üst düzeyde karşılıklı fayda sağlayan ve kazan-kazan anlayışına dayalı sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Üçüncü olarak çok taraflı işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Han, Çin ve Türkiye'nin küresel iklim yönetişimi konusunda benzer tutumlara sahip olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) başkanlık eden Türkiye'nin küresel iklim yönetişiminin ilerletilmesine yaptığı önemli katkıları takdir ettiklerini belirten Han, konferansta olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamak üzere Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Han, Çin'in iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek yeşil sektördeki etkileşimleri ve işbirliğini derinleştirmek, yeşil ve düşük karbonlu dönüşümün sağladığı imkanlardan birlikte yararlanmak ve temiz, güzel ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek üzere Türkiye ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Han ayrıca iki ülkenin iş dünyası çevrelerine, karşılıklı temasları artırmak, uzlaşı inşa etmek ve Çin-Türkiye ekonomik ve ticari işbirliğinde daha fazla ilerleme sağlamak amacıyla forumdan en iyi şekilde yararlanmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise forumda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin büyük bir dönüşümden geçtiğini ve yeşil dönüşümün bu sürecin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Çin'in yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar gibi alanlarda önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Yılmaz, ülkenin küresel yeşil dönüşüme olumlu katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda etkin biçimde ilerlediğini belirten Yılmaz, sürdürülebilir kalkınmayı birlikte gerçekleştirmek amacıyla yeni enerji, enerji depolama sistemleri, akıllı imalat ve sürdürülebilir altyapı gibi alanlarda Çin ile tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi umduklarını söyledi.

Yılmaz ve Han, forum öncesinde de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Han, Çin ve Türkiye'nin kendi kalkınma hedeflerine ulaşma ve uluslararası hakkaniyet ile adaleti savunma konusunda geniş ortak çıkarlara sahip olduğunu belirtti. Han, iki ülkenin, liderleri arasında varılan önemli mutabakatı kararlılıkla hayata geçirmesi, birbirlerinin temel endişelerini dikkate alması, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmesi ve karşılıklı fayda sağlayan, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

Daha fazla Çinli şirketi Türkiye'de yatırım yapmaya ve faaliyet göstermeye teşvik etmeye hazır olduklarını belirten Han, Türkiye'nin Çin Uluslararası İthalat Fuarı gibi platformlardan etkin şekilde yararlanarak Çin pazarına daha fazla yüksek kaliteli Türk ürünü sunmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti. Han ayrıca Türkiye'nin Çinli şirketlere elverişli ve istikrarlı bir iş ortamı sunmasını umduklarını belirterek bunun iki ülke arasındaki işbirliğinin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Yılmaz ise içinde bulunduğumuz yılın, Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in geçen yıl Tianjin'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi çerçevesinde bir araya geldiğini hatırlatan Yılmaz, bu görüşmenin ikili ilişkilere yeni bir yön verdiğini söyledi.

Çin'in Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi gibi mekanizmalardan etkin şekilde yararlanmak, ikili ticareti sürekli genişletmek, finans, enerji, madencilik, yapay zeka ve turizm gibi alanlarda işbirliğini artırmak ve Orta Koridor girişimi ile yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği arasındaki uyumu güçlendirmek üzere Çin ile çalışmayı istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin coğrafi konumu ve insan kaynakları açısından avantajlara sahip olduğunu belirten Yılmaz, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek amacıyla daha fazla Çinli şirketin Türkiye'ye yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu, iki ülkenin siyaset ve iş dünyasından yaklaşık 300 temsilciyi bir araya getirdi.

Kaynak: Xinhua