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Türk Yıldızları 23 Nisan'da Antalya semalarında gösteri yapacak

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kutlama programı kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Antalya semalarında gösteri yapacak. Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek Türk Yıldızları gösterisi 23 Nisan kutlamalarına renk ve heyecan katacak.

Kaynak: AA / Güncel

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