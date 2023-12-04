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Türk ve Nijeryalı Ressamların Eserleri Abuja'da Sergilendi

4 Aralık 2023 23:17 Son Güncelleme: 23:18 Abone Ol

Türk ressam Gökçe Çiftcioğlu'nun 'Derinliklerdeki Kapılar' sergisi bir otelde, Nijeryalı ressam Ezedire Victor Agbakwuru'nun 'Beynin Reaksiyonu' sergisi ise Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde açıldı. Sergilerde iki farklı kültürden çağdaş sanatçıların eserleri yer aldı.