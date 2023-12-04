Türk ve Nijeryalı Ressamların Eserleri Abuja'da Sergilendi
Türk ressam Gökçe Çiftcioğlu'nun 'Derinliklerdeki Kapılar' sergisi bir otelde, Nijeryalı ressam Ezedire Victor Agbakwuru'nun 'Beynin Reaksiyonu' sergisi ise Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde açıldı. Sergilerde iki farklı kültürden çağdaş sanatçıların eserleri yer aldı.
Türk ve Nijeryalı ressamların eserleri, Batı Afrika ülkelerinden Nijerya başkenti Abuja'da düzenlenen sergilerde sanatseverlerle buluştu.
Türk ressam Gökçe Çiftcioğlu'nun eserlerinin yer aldığı "Derinliklerdeki Kapılar" sergisi bir otelde, Nijeryalı ressam Ezedire Victor Agbakwuru'nun eserlerinin yer aldığı "Beynin Reaksiyonu" sergisi ise Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde açıldı.
Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinin destek verdiği sergileri, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli ziyaret etti.
Beste Gürsu'nun küratörlüğünde düzenlenen sergilerde iki farklı mekanda, iki farklı kültürden çağdaş sanatçıların eserlerine yer verildi.
Mermer, bronz, tuval üzerine yağlıboya ve karma malzemeler kullanılarak yapılan soyut sanat örnekleri ilgi çekti.