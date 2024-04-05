Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ardahan'da, şehitler için mevlit okutuldu.

Ardahan Merkez Camisi'nde düzenlenen programa, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve mevlidin okunduğu programda, görevleri başında şehit düşen polis teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlar ikramlar yapıldı.