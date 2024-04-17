Turist Rehberliği ve Seyahat Acentaları Kanun Teklifi Görüşmeleri Tamamlandı

Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile 73 Milletvekilinin Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 14 maddelik kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'u 17 Nisan saat 14'te toplanmak üzere kapattı.

Kanun teklifine göre mesleğe kabul şartlarını yerine getiren adaylar, yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa bile Türkçe turist rehberi olabilecek.

Seyahat acenteleri müşterileri bilgileri dışında başka bir işletmeye gönderirse hem belgeleri iptal edilecek hem de 5 yıl süreyle acentelik yapamayacak.