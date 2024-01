Turgut Altınok, Ankara'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) adayı Turgut Altınok, AK Parti ve MHP'nin Çankaya ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Maltepe Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından cemaate lokma dağıtan Altınok, bölgedeki esnafın sorunlarını dinledi, hayata geçireceği projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığını ziyaretinde partililer tarafından meşalelerle karşılanan Altınok, seçim çalışmalarına yönelik parti teşkilatıyla istişarelerde bulundu.

MHP'nin Çankaya İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Altınok'a, ziyaretlerinde AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kalecik Belediye Başkanı ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ve AK Parti'nin bazı ABB Meclis üyeleri de eşlik etti.

Eğitim-Bir-Sen ziyareti

Altınok, Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No'lu Şubesine de ziyarette bulundu.

Sendikanın Konferans Salonu'nda iş yeri temsilcileri ve üyelerle bir araya gelen Altınok, eğitimcilerin kent genelinde yaşadıkları sorunları dinleyerek, çözüm önerilerinde bulundu.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yılda yönettiği 300 milyar bütçe kapsamında Ankara'ya 30 milyarlık bir hizmet sağlayamadığını ileri sürerek, 5 yıl önce göreve geldiğinde 3,5 milyar olan ABB borcunun 20 milyara yükseldiğini söyledi.

Ankara'nın son 5 yılda yavaş bir dönem geçirdiğini ifade eden Altınok, "(ABB Başkanı Mansur Yavaş) 'Benim çılgın ve büyük projem yok' diyor. Sen ABB Başkanlığına aday oluyorsun, o zaman gidip diyeceksin ki 'Bir ilçe belediyesine aday olacağım.' O zaman bunu anlarım." dedi.

Yavaş'a eleştirilerini sürdüren Altınok, "'Yardım yaptım' diyor. Biz Keçiören'de but veriyoruz reklam yok, yazmış havaalanı yoluna '100 lira et yardımı yapıyoruz'. Yani ABB'nin bütün vizyonu 100 liralık et yardımıdır. Bunu ahlaki de bulmuyorum. Bu yardım değil ki, çünkü biz vatandaşın parasını vatandaşa veriyoruz." diye konuştu.

Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi ABB Başkanı olarak seçilmesi halinde kent genelindeki okullara ve üniversitelere bakım ve onarım hizmetlerini kapsamlı şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Bir sendika üyesinin, öğrencilerinin sokak hayvanları konusunda yaşadığı sorunları anlatması üzerine Altınok, "Çözümümüz olacak. Maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi çok yavaş olduğu için 5 yılda bir barınak yapamadı. Bizim (Keçiören Belediyesi ) doğal yaşam alanımız ile rehabilitasyon merkezimiz var. Bunlarla ilgili projelerimiz var. İlçelere açacağımız klinikler var. Şu an bizim Keçiören'de yaptıklarımız var. Ankara'da da bunu yapacağız. Sokaklarda huzur ve güven içerisinde insanlarımız inşallah yürüyecekler." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Nevzat Öylek de seçim çalışmalarında başarılar dilediği Altınok'a, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman ile partililer de eşlik etti.