Tunus'ta, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Tunus'ta, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

Yüzlerce kişi başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ndeki Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler, "Şehitlere selam olsun, Filistin'e özgürlük", "Halk İsrail ile normalleşmeyi istemiyor", "Siyonist zulmü durdurun", "Amerika ve Fransa siyonist saldırının ortakları" sloganı attı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteride, "Katil Macron" sloganının yanı sıra Fransa'nın Tunus Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi istendi.

Gösteriye, İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamma el-Hemmami, muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, Tunus Genel İşçi Sendikası yönetiminden Sami el-Tahiri de destek verdi.

Tunus'ta, Filistin-İsrail çatışmalarının başlamasının ardından şu ana kadar Filistin'e destek amacıyla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine birçok gösteri yapıldı.

Gösterilerde, İsrail ile normalleşmenin suç sayılması için kanun çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin 7 Ekim'de yaptığı açıklamada "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." demişti.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.