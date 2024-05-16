Tunceli'de Üniversite Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Tunceli'de üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Munzur Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınamak için Rektörlük binası önünde bir araya geldi. Öğrenciler, "Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek Siyonizme Lanet" pankartı açarak yemekhaneye kadar yürüdü.

İsrail'i protesto eden sloganlar atan öğrenciler, "Free Kudüs", "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır", "Kahrolsun siyonist İsrail" dövizleri taşıdı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Filistinliler için dua etti.

Yürüyüşe, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Rektör Prof. Dr. Kenan Peker, vali yardımcıları ve akademisyenler katıldı.