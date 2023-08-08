Tunceli'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tunceli'de dün gece otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tunceli Valiliği, vatandaşları ormanlık alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
Tunceli'de dün gece otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Tunceli-Elazığ Karayolu Mazgirt Köprüsü mevkiinde çıktı. Otluk alanda başlayan yangını gören vatandaşlar durumu Tunceli Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.
Tunceli Valiliği de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, ormanlık alanlardan uzak durulması, yangına sebep olabilecek atıkların doğaya bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. - TUNCELİ