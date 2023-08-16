Tuncay Özkan: Simidin 10 Lira Olduğu Bir Türkiye'den Bahsediyoruz.

İzmir’in Konak ilçesinde bir simitçiyi belirli aralıklarla ziyaret ederek sokağın ekonomisinin nabzını tutan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, iki yılda 2,5 liradan 10 liraya çıkan simit fiyatları üzerinden iktidarı eleştirdi. Özkan, “Seçimden önce söylemiştik, bu ekonominin iktidar tarafından devam ettirilebilmesi mümkün değil. Bir yanda faizleri bir yanda borçlar… Simidin 10 lira olduğu bir Türkiye’den bahsediyoruz. Biz bütün bunların çaresinin bizim iktidarımız olduğunu biliyoruz. Ülkenin ekonomisinin düzelmesi için her şeyi yapacağız. Karanlığın en koyu olduğu yer aydınlığa en yakın olduğumuz yer” dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir simitçiyi belirli aralıklarla ziyaret ederek sokağın ekonomisinin nabzını tutan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, iki yılda 2,5 liradan 10 liraya çıkan simit fiyatları üzerinden iktidarı eleştirdi. Özkan, "Seçimden önce söylemiştik, bu ekonominin iktidar tarafından devam ettirilebilmesi mümkün değil. Bir yanda faizleri bir yanda borçlar… Simidin 10 lira olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Biz bütün bunların çaresinin bizim iktidarımız olduğunu biliyoruz. Ülkenin ekonomisinin düzelmesi için her şeyi yapacağız. Karanlığın en koyu olduğu yer aydınlığa en yakın olduğumuz yer" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Konak'ta 2021 yılı Ağustos ayından bu yana belirli aralıklarla ziyaret ettiği simitçiye giderek simit fiyatları üzerinden vatandaşın alım gücü ve ekonomi ile ilgili değerlendirme yaptı. Özkan, değerlendirmesini sosyal medya hesabından "2021 Ağustos'ta 2,5 TL olan simit şimdi 10 TL. Bir dilim peynir, simit ve çay 30 TL. Kredi kartı ile simit satışları patladı. Rakamlar ortada, vatandaş darda... İşte sokağın ekonomisi" cümleleri ile paylaştı. Özkan paylaşımına simitçi ile yaptığı konuşmanın videosunu da ekledi.

"SEÇİMİ YALANLA DOLANLA KAZANANLAR, YAPAMAYACAKLARI VAATLERİ VERENLER SOKAĞIN EKONOMİSİNİ FELÇ ETTİLER"

Videoda "Seçimden sonra sokağın ekonomisi değil de sokakta zulüm var diye bağırmak gerekiyor" diyen Özkan, 2021 14 Ağustos'unda 2,5 lira olan simidin bugün 10 liraya çıktığına dikkat çekti. Özkan, "Uyarmak istiyorum, seçimi yalanla dolanla kazananlar, yapamayacakları vaatleri verenler Türkiye'yi ekonomik bir bataklığa, ülkenin yönetimini kokuşmuşluğa çekenler sokağın ekonomisini felç ettiler. Görmüş olduğunuz bu gevrek artık 10 lira" dedi. Eline simit ve bir tane üçgen peynir alan Özkan, "Sabah geldim bir gevrek bir peynir 20 lira" diye konuştu.

"HERKES İSYANDA, SABAH KAHVALTISINA 3 BOYOZ, 1 PEYNİR, 1 YUMURTA YİYOR 50 LİRA"

Simitçi, "Fiyatlardan insanlar çok şikayetçi, bayağı artış oldu, 10 lira ne, kuru ekmek yeriz daha iyi… Kredi kartına ilgi çok yüksek, kredi kartı ile satış yapıyoruz. Artık milletin cebinde para yok, herkes isyanda, sabah kahvaltısına 3 boyoz, 1 peynir, 1 yumurta yiyor 50 lira. Bunu aylığa vursan sadece sabah kahvaltısı 1,5 milyar (bin) yapıyor. Öğlen yemeğini geçtik.

Özkan, "İzmirdeyiz, burası İzmir'in kalbi. Konak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin başındayız. 2021 Ağustos'undan beri 'sokağın ekonomisi' programını yapıyoruz Rojat ile birlikte. Rojat bu köşe başında gevrek satıyor, boyoz satıyor, peynir satıyor, kumru satıyor, sandviç satıyor" dedi. Simitçi Rojat'a 'sandviçimiz ne kadar' diye soran Özkan, '25 lira yanıtını alınca, "25 lira oldu bir sandviç. Yanına bir ayran verince 35 lira" dedi. Özkan simitçiye sattığı diğer ürünlerin fiyatlarını da sordu. Simitçi de "Boyoz 10 lira oldu 7 liradan. Herkes bu fiyatlardan şikayetçi. Sokak yanıyor. Herkesin tepkisi çok büyük, halk bayağı tepki gösteriyor, müstahak diyorlar, oy verenler düşünsün diyorlar. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Poğaça, 8,5 liradan 12,5 oldu. Gül böreğimiz 20 liraydı, 25 lira oldu. Tahinli geçen ay 20 idi 35 lira oldu. Bomba 15 oldu."

Özkan, simitçinin verdiği fiyatlardan sonra şunları söyledi:

"BÜTÜN BUNLARIN ÇARESİNİN BİZİM İKTİDARIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ. ÜLKENİN EKONOMİSİNİN DÜZELMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Simitçiye geliyoruz, kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz. İki yıl içerisinde 2,5 lira olan simit 10 liraya çıkıyor. Boyoz 10 lira, kumru yani sandviç 25 lira, İzmir bomba 15 lira. Ülkeyi yalanla, kandırarak yönetmek mümkün değil, seçimden önce söylemiştik, bu ekonominin iktidar tarafından devam ettirilebilmesi mümkün değil. Bir yanda faizleri bir yanda borçlar… Simidin 10 lira olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Geçen seçim yalanla kurtardılar, bu kokuşmuşluğun üstünü örtmeye çalışıyorlar ama asla örtemeyecekler. Biz bütün bunların çaresinin bizim iktidarımız olduğunu biliyoruz. Ülkenin ekonomisinin düzelmesi için her şeyi yapacağız. Karanlığın en koyu olduğu yer aydınlığa en yakın olduğumuz yer."