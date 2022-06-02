ANKARA- Bakan Varank: "Gençlere üst düzey imkanlar sunan bir Türkiye var" - Haberler

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ANKARA- Bakan Varank: "Gençlere üst düzey imkanlar sunan bir Türkiye var"

AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katıldı. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bir konuşma yaptı.

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AA / Güncel

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