Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜ Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin mezuniyetle birlikte yeni bir hayata adım attıklarını belirtti.

Değişim ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir süreçten geçildiğini ifade eden Tabakoğlu, çağın ihtiyaçları doğrultusunda hayat boyu öğrenme ile bilgi, beceri, ilgi ve yeterlilikleri geliştirmek gerektiğini vurguladı.

Öğrencileri büyüten aileler ile onları yetiştiren hocaların emeklerinin önemli olduğunu da dile getiren Tabakoğlu, tüm hocalara ve ailelere teşekkür etti.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duymaya devam edeceklerini belirten Zafer "Bugün sizleri heyecan ve büyük umutlarla geleceğe uğurluyoruz. Başarılarınızla gururlanmaya, sizleri takip etmeye devam edeceğiz. Siz bu ailenin bir üyesisiniz ve bizler her zaman yanınızda olacağız. Kapımız sizlere her zaman açık. Bu vesileyle sizleri yetiştiren, büyük emek ve özveriyle bugünlere hazırlayan değerli hocalarımızı ve ailelerinizi tebrik ediyorum."dedi.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da okul yıllarının, öğrencilere verdiği en değerli hazinenin bilginin yanı sıra öğrenme ve yaşam becerisi olduğunu söyledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler ise mezun öğrenciler ile her zaman gurur duyduklarını belirterek öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, tüm mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.