Trabzon haber... Trabzon'da '3. Hayrat Çocuk Şenliği' düzenlendi

??????? Trabzon'un Hayrat ilçesinde Nuhoğlu Vakfı'nca 3. Hayrat Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Yörenin yetenekli çocuklarını resim ve müzik alanlarında geliştirmek amacıyla ilçe meydanında düzenlenen şenlikte, Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri şarkılardan oluşan bir konser verdi.

Öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı serginin de açıldığı etkinlikte konuşan Hayrat Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, şenliğe pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalınmasına rağmen bu süreçte öğrencilerin eğitimlerini sürdürerek ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Nuhoğlu Vakfı Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu ise vakıf olarak eğitim seferberliği, meyve bahçesi ile vakıf lojmanları gibi bazı projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Sanat eğitimi konusunda bölge adına 2018 yılında önemli bir adım attıklarına değinen Nuhoğlu, "Hayrat Kaymakamlığı ve Hayrat Belediyesi ile beraber çocuk sanat merkezini açtık. Gerek Hayrat gerekse yakın ilçelerden merkezimize gelen çocuklarımızı sanatla buluşturarak resim ve müzik konusunda eğitim almalarını sağladık. Amacımız çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak, ufuklarını genişletmek ve onları nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamaktır. Sanat merkezimizde bugüne kadar 250 öğrenci eğitim almıştır." diye konuştu.

Etkinliğe katılan oyuncu ve yönetmen Tamer Levent de bir daha ki düzenlenecek şenliğe yurt dışından 20 çocuğun getirilerek ilçede bir süre misafir edilebileceğini ifade etti.

Bu çocukların Hayrat'lı ailelerin evinde konaklayabileceğini aktaran Levent, "Onlarda biraz müzik eğitimi alıp buraya gelmiş olsalar burada hem konser verseler hem de binaları boyasalar. Bize ressamlar ve çocukların aileleri de katılır. Bu projeyi yaparız. Bu şenlik daha da uzun yıllar yapıldığı zaman Hayrat dünyada biliniyor olacak." dedi.

Şenlikte, Onur Atmaca'nın verdiği konserin ardından Tamer Levent "Sanata Evet" konulu söyleşi yaptı.

Etkinliğe, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile vatandaşlar katıldı.