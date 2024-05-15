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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonlarında 21 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Trabzon'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 1778 kök kenevir, 22,06 gram sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, uyuşturucu hap, cam düzenek, terazi, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Trabzon'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sen bir haftada narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 1778 kök kenevir, 22,06 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar kenevir tohumu, 45 uyuşturucu hap, 2 cam düzenek, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 36 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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