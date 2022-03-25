Trabzon'da öğrenciler buldukları cüzdanın sahibine sosyal medyadan ulaştı

TRABZON (AA) - Trabzon'da lise öğrencileri buldukları cüzdanın sahibine sosyal medyadan ulaştı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İsa Şahinkaya ve Hamza Birincioğlu, Ortahisar ilçesi İnönü Caddesinde kaldırımda cüzdan buldu.

Şahinkaya ve Birincioğlu, buldukları cüzdanın içindeki kimlikten yola çıkarak sosyal medyada araştırma yaptı.

Öğrenciler, cüzdanın sahibi İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ferhat Davran'la sosyal medya hesabı üzerinden iletişime geçti.

Davran, cüzdanı kendisine ulaştıran öğrencilere duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.