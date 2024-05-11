Trabzon'da Kovid-19'dan Yoğun Bakımda Doğan Bebek

Trabzon'da 2021'de Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürerken 500 gram olarak kız bebek dünyaya getiren İlknur Çalık, hayatının en zorlu sürecini geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Çalık, 2018'de ikinci çocuğuna hamileyken yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle kentteki bir hastaneye müracaat etti.

"Plesenta ayrılması" teşhisiyle gebeliğinin 27'nci haftasında erken doğum yapan Çalık, 3 gün sonra bebeğini kaybetti.

Yaşadığı acı tecrübeden iki yıl sonra tekrar hamile kalan Çalık, bu kez Kovid-19'a yakalandı.

Şikayetlerinin artması üzerine başvurduğu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çalık, durumu daha da ağırlaşınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine sevk edildi.

Yoğun Bakım Ünitesinde entübe edilen Çalık, gebeliğinin 24'üncü haftasında sezaryenle 500 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Entübe edilmesinden 10 gün sonra uyandırılan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Çalık, 4 kez entübe edilen prematüre bebeğini de uzun süre göremedi.

Çalık, ölümle yaşam arasında geçen zorlu mücadelenin ardından, doktorların "Nefes" adını verdiği kızını ilk kez 5 aylıkken kucağına alabildi.

"Kendimi hatırlamıyordum, bambaşka biriydim"

İlknur Çalık, AA muhabirine, Eylül ve Nefes adında iki kızı olduğunu söyledi.

İkinci bebeğinin kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren 14 yıllık evli Çalık, "Rabbim 2 yıl sonra bana Nefes'i verdi. Onda da koronaya kadar hamileliğim güzel gidiyordu." dedi.

Çalık, hastalığının 8'inci gününde hastaneye başvurduğunu belirterek, "Entübeyken doğum gerçekleşti. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Uyandığımda doğum olmuştu. Kendimi hatırlamıyordum, bambaşka biriydim. Çok zorlu bir süreçti. Bebeğimi de hatırlamıyor, öldü diye biliyor ve kabullenmiyordum. Bambaşka biri olmuştum. Sonra sağ olsun doktorlar her şeyi bana anlattılar, çocuğumu hatırladım." diye konuştu.

Taburcu olduktan bir süre sonra doktorların bebeğini kucağına almasını istediklerini anlatan Çalık, "Ben kendimi hazır hissetmiyordum. Prematüreydi, 'Nasıl olur?' diye korkuyordum ama ilk kucağıma aldığımda çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Çalık, geçirdikleri zorlu süreçte psikolojisinin bozulduğunu, Nefes'i de kaybedeceği korkusunu yaşadığını dile getirdi.

Kızının 2,5 yaşına kadar 4 kez ameliyat edildiğini belirten Çalık, "Şu an iyi, kalıcı bir hastalığı yok. Sadece kontrollere geliyoruz. Artık hep yanındayım. Onu hiç bırakmak istemiyorum. Ondan sonra ben çok değiştim. Rabbime bin şükür, iyiyim ve çocuklarımın başındayım." dedi.

Çalık, yoğun bakımda nefes problemi yaşaması nedeniyle doktorların kızına "Nefes" adını koyduğunu ifade ederek, "Nefes, bana yeniden nefes oldu. Hayatım bitim noktasındaydı, onunla her şeye yeniden başladım. Büyük kızım da Nefes'i çok seviyor. Rabbim bana bir daha evlat acısı yaşatmasın, onların yokluğunu göstermesin. Para, pul hiçbir şey istemiyorum. Huzur içinde yaşamak en büyük dileğim." diye konuştu.