Üye Girişi
Haberler

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a büyük saygı: Başkanım üzerime bir ceket alayım, size saygısızlık olmasın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen mevcut başkan Ali Koç'un başkan adayı Aziz Yıldırım ile kürsüye beraber çıktığı anlarda üzerinde ceket olmadığı için Yıldırım'a, "Başkanım üzerime bir ceket alayım, size saygısızlık olmasın" dediği duyuldu. O anlar kısa sürede büyük beğeni aldı.

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un başkan adayı Aziz Yıldırım'la sahneye çıkmadan önce yaşadığı diyalog gündem oldu.

"BAŞKANIM ÜZERİME CEKET ALAYIM, SİZE SAYGISIZLIK OLMASIN"

Aziz Yıldırım'ın locasında gerçekleşen tarihi buluşmada Ali Koç ile Aziz Yıldırım kucaklaştı. Ali Koç daha sonra Aziz Yıldırım'a birlikte kürsüye çıkma teklifinde bulundu. İkili sahaya doğru ilerlerken Ali Koç üzerinde ceket olmadığını fark etti. Aziz Yıldırım'a seslenen Ali Koç, "Başkanım üzerime bir ceket alayım, saygısızlık olmasın" dedi.

BEĞENİ YAĞDI

Hemen locasına giden Ali Koç üzerine ceketini giyip, Aziz Yıldırım'ın yanına geldi. İkili birlikte kürsüye çıkıp el ele tarih fotoğrafı verdi. Koç'un o anları kısa sürede büyük beğeni aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

 Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

 Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

Seçimden zaferle ayrılan Ali Koç: Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? Aziz Yıldırım ve Ali Koç yüzde kaç oy aldı? (%) Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu! BAŞKAN KİM OLDU? İşte sandık sonuçları Aziz Yıldırım kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın oy sayısı kaç? Ali Koç kaç oy aldı? Fenerbahçe başkanlık seçiminde Ali Koç'un oy sayısı kaç? Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç oy kullanıldı? Kullanılan oy sayısı! 9-10 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 9-10 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Haziran Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 10 Haziran burç yorumları nedir?
YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı

YKS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy: Dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı
500

Yorumlar (1)

Özer Doğan:

gerçekten takdire şayan bir hareket inşallah bu hareketin mükafatı Şampiyonluk olur Fenerbahçem

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title