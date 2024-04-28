Trabzon'da kaçak silah operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, Of ilçesinde bir şüpheliye ait araç ve 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 2 piyade tüfeği, 23 fişek ve 58 boş fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Of ilçesinde bir şüpheliye ait araç ile 2 ayrı adreste arama yapıldı.
Aramada, 2 piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait 23 fişek ve 58 boş fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.