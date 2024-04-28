Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da kaçak silah operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, Of ilçesinde bir şüpheliye ait araç ve 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 2 piyade tüfeği, 23 fişek ve 58 boş fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Of ilçesinde bir şüpheliye ait araç ile 2 ayrı adreste arama yapıldı.

Aramada, 2 piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait 23 fişek ve 58 boş fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Trabzon Piyade Of Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title