Trabzon'da çeşitli suçlardan 12 kişiye toplam 12 bin 576 lira ceza uygulandı - Haberler

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Trabzon'da çeşitli suçlardan 12 kişiye toplam 12 bin 576 lira ceza uygulandı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da çeşitli suçlardan 12 kişiye toplam 12 bin 576 lira ceza uygulandı

Trabzon'da kumar oynayan ve cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsız veren kişilere toplamda 12 bin 576 lira ceza kesildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da kumar oynayan ve cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsız veren kişilere toplamda 12 bin 576 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Söz konusu kişilere Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında toplam 10 bin 914 lira idari para cezası uygulanırken, kumar masasındaki 300 liraya da el konuldu.

Ekiplerce işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Ahlak Büro Ekiplerince de Çömlekçi Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.

Operasyonda cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 6 kişiye Kabahatler Kanunu 37. maddesi kapsamında kişi başı 277 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kabahatler Kanunu, Ahlak Büro, Trabzon, Güncel, Haberler

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