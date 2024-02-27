Trabzon'da aranan 4 firari hükümlü dahil 13 kişi yakalandı
Trabzon'da yapılan çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik olarak 4 firari hükümlü dahil 13 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında S.K, O.B, A.A. ve S.R.Y gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan kişiler de bulunuyor. Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Trabzon'da, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda aralarında 4 firari hükümlünün de bulunduğu 13 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.K, 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan O.B, 3 ay hapis cezası bulunan A.A. ve 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.R.Y'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.
Bu kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.