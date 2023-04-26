Toyota Ceo'su: Çin Pazarı, Şirketin Dönüşümü İçin Büyük Önem Taşıyor

TOKYO, 26 Nisan (Xinhua) -- Dünya otomobil devi Toyota'nın CEO'su Koji Sato, Çin'in otomobil elektrifikasyonu ve istihbarat alanında dünyada bir numara olduğunu ve Toyota Motor'un Çin pazarındaki performansının, şirketin dönüşümüne rehberlik etmesi açısından son derece önemli...

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shangai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda gerçekleştirilen Toyota bZ FlexSpace Concept'in lansman etkinliği, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

TOKYO, 26 Nisan (Xinhua) -- Dünya otomobil devi Toyota'nın CEO'su Koji Sato, Çin'in otomobil elektrifikasyonu ve istihbarat alanında dünyada bir numara olduğunu ve Toyota Motor'un Çin pazarındaki performansının, şirketin dönüşümüne rehberlik etmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Japon otomobil üreticisi Toyota, 18 Nisan'da başlayan Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda, gelecek yıl Çin pazarında piyasaya sürülecek iki bZ serisi modelini tanıttı. Firmanın hidrojen motor modelleri de otomobil fuarında sergilendi.

Japonya'da elektrikli araçlar (EV) hibrit araçlar, plug-in (fişli) hibritler ve hidrojen yakıt hücreli araçları ifade ederken; bataryalı elektrikli araçlar (BEV) ise şarj edilebilir bataryaları olan ve benzinsiz, sadece elektrikle çalışan araçları ifade ediyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) Toyota standındaki otomobile bakan bir ziyaretçi, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Sato, Tokyo'da yabancı basınla kısa süre önce yaptığı söyleşide, Toyota'nın bir yandan şu anda EV'lerin sahip olduğu popülerliği etkili şekilde destekleyeceğini, gelişmekte olanlar da dahil olmak üzere küresel pazarlarda hibrit araç satışlarını güçlendireceğini ve plug-in hibrit araç seçeneklerini artıracağını söyledi.

Sato, diğer yandan, küresel karbon nötr hedefine yönelik gelişmeler ve yeni enerjili araç pazarında giderek artan şiddetli rekabetin olduğu bir arka planda, birkaç yılda BEV serisinin aktif biçimde genişletileceğini ve saf elektrikli araçların gelişiminin hızlandırılacağını ifade etti.

Toyota, 2026 yılına kadar 10 BEV modelini piyasaya sürme ve yıllık küresel BEV satışlarını 1,5 milyon adede çıkarma planlarını daha önce duyurmuştu. Analistler bunun, küresel BEV pazarında 2022'de sadece 24.000 adet satan Toyota için BEV'leri geliştirmeye dair önemli bir sinyal olduğuna inanıyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki (CIIE) Toyota standı, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Tecrübeli mühendis, Toyota'nın geleceğe odaklanacağını, yeni nesil BEV'leri cesurca geliştireceğini, ticari yakıt hücreli elektrikli araçların seri üretimini destekleyeceğini, motor sporları arenasında hidrojen motoru teknolojilerini geliştirmeye devam edeceğini ve farklı ülkelerdeki sanayi ortaklarıyla işbirliğini derinleştirerek hidrojen enerjisinin kullanımını ve hidrojen kullanan bir toplum fikrinin hayata geçirilmesini ortaklaşa teşvik edeceğini söyledi.

Sato, yeni enerjili araç üretimi açısından, müşterilere gelecekteki enerji durumu ve her bölgenin özgün gerçekliğine göre çeşitli seçenekler sunulacağını sözlerine ekledi.