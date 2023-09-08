"Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Van, Bitlis ve Muş valilikleri, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen uluslararası "Tour Of Van" bisiklet yarışı devam ediyor.