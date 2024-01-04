Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hatipoğlu, 5 kategorideki fotoğraflar arasından oylama yaptı. Vali Hatipoğlu, farklı kategorilerdeki fotoğraflardan seçim yaparken zorlandığını belirtti.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hatipoğlu, 5 kategorideki fotoğraflar arasından oylama yaptı.
Vali Hatipoğlu, "Spor"da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler", "Haber"de Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Sevginim gücü", "Gazze-Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz", "Deprem-Umut" kategorisinde ise Esra Hacıoğlu Karayaka'nın çektiği "Madenciler" fotoğraflarını tercih etti.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.
Fotoğraf karelerinin o anı yansıttığına işaret eden Hatipoğlu, AA'nın yurt içi ve dışında çok güzel işlere imza attığını kaydetti.