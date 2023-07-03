Tokat'ta Hac Dağı'nda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Tokat'ın kent merkezinde bulunan Hac Dağı'nda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına, Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda yaklaşık 5 dönümlük alan küle döndü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Tokat'ta kent merkezinde bulunan Hac Dağı'nda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Kent merkezinde Alipaşa ve Cemalettin mahalleleri arasında bulunan Hac Dağı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede otluk ve çalılık alanda büyüyen yangına, Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 dönümlük alandaki örtüyü küle çevirdi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.