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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Afet Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi

15 Aralık 2023 17:17 Güncelleme: 17:18 Abone Ol

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından öğrencilere yönelik, 'Afet Bilgilendirme Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde AFAD Şube Müdürü Eyüp Pekşen ve arama kurtarma teknisyeni Mahmut Karamuklu katılımcılara doğal afet riskleri ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verdi.