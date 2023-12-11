TOGÜ ile Özbekistan Şehr-i Sebz Pedagoji Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Özbekistan Şehr-i Sebz Pedagoji Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez ve Doç. Dr. Hüseyin Mertol, Özbekistan'a gitti.

Akademisyenler, Semerkant bölgesinde bulunan Şehr-i Sebz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jamshid Shuxratovich Shonazarov ile bir araya geldi.

Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez ve Doç. Dr. Hüseyin Mertol ile Rektör Shonazaro, TOGÜ ile Özbekistan Şehr-i Sebz Pedagoji Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolünü imzaladı.

Rektör Shonazaro, imzalanan protokolün 2 ülke arasındaki işbirliğine katkı sunacağını belirtti.

Şehr-i Sebz'de bulunmanın kendileri için son derece anlamlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ömer Faruk Sönmez ise şunları kaydetti:

"Türkiye'den ve Tokat'tan selamlar getirdik. Bizim için anlamlı olan bu üniversiteye Türkiye'den gelen ilk Türk akademisyen olmamız. Bu da gösteriyor ki, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türk dünyasına açılan bir gönül köprüsüdür. Yaklaşık 10 gün Şehr-i Sebz Pedagoji Üniversitesinde derslere gireceğiz. Rektör Hocamıza samimiyeti ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. TOGÜ Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Yılmaz hocamın selamlarını kendilerine ilettik. Biz de selamlarını Tokat'a götüreceğiz. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak Türkiye ve Özbekistan ilişkilerine katkı sunarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."