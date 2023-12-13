TİKA, Afganistan'da yeni mezun olan 240 ebeye sağlık kiti dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde yeni mezun olan ve çalışma hayatına başlayacak 240 ebeye sağlık kiti dağıttı. Kitler, doğum ve sonrasında anne bebek sağlığı ile ilgili tıbbi malzemeler içermektedir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat vilayetinde yeni mezun olan ve çalışma hayatına başlayacak 240 ebeye sağlık kiti dağıttı.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, Vilayette bulunan İbn-i Haldun, Tolo Saadat, Galib, Kehkeşan-ı Şark, Atıfi ve Avans sağlık enstitülerinden bu yıl mezun olan 240 ebeye doğum ve sonrasında anne bebek sağlığı ile ilgili çok sayıda sağlık kiti dağıtıldığı kaydedildi.

Kitlerin teslimi için Kehkeşan-ı Şark Sağlık Enstitüsünde düzenlenen törende konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, kitlerin 22 farklı tıbbi malzemeden oluştuğunu belirterek, anne çocuk sağlığını önemsediklerini söyledi.

Deniz, özellikle kitlerin köy, kasaba ve ilçelerden gelen ebeler için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ebe temsilcileri ise yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.