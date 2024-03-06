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TİKA, Afganistan'da Herat Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne Ekipman ve Malzeme Desteği Sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Herat Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne ekipman ve malzeme desteği sağladı. Yardımlar arasında konteyner, veteriner ameliyat kitleri, tohumlar ve internet ekipmanları bulunuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Herat Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne ekipman ve malzeme desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada, yardımlar kapsamında konteyner, veteriner ameliyat kitleri, azot balonları, budama makasları, çeşitli türde tohumlar, internet ekipmanları, aşı bıçakları, kükürt tozu gibi 30'dan fazla kalemde ekipman ve malzemenin enstitü yetkililerine teslim edildiğini kaydedildi.

Buna göre, yardımların teslim törenine TİKA Herat Ofisi yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Herat Maarif Afgan-Türk Okulları Müdürü Ahmet Duran, Herat Teknik ve Mesleki Eğitim Müdürü Celaleddin Sakib, Herat Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsü Müdürü Hümayun Ekberi katıldı.

Türkiye'nin Herat Başkonsolosu İlhan konuşmasında, "Kurumumuz TİKA, her zaman Afgan kardeşlerimizi desteklemeye çalışmakta ve buna hepimiz şahidiz. Biz kardeş gibiyiz, imkanlarımızı sizinle paylaşmaya davam edeceğiz." dedi.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz ise bundan sonra da tarım ve mesleki eğitim alanında yardım projelerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Herat Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsü Müdürü Hümayun Ekberi ise "TİKA'nın bu önemli desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Enstitünün daha önceki dersleri teorik bir şekildeydi bundan sonra yüzde 60 uygulamalı derse geçeceğiz. Hediye ettiğiniz konteyneri kullanarak veterinerlik kliniği açacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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