TİKA'dan Etiyopya'ya 21 yılda 440 proje

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları, TİKA'nın Etiyopya'da eğitim, sağlık, üretim, dezavantajlı grupların desteklenmesi, kadın sağlığı başta olmak üzere her alanda proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti.

Resuloğulları, Addis Ababa'daki TİKA binasında, AA muhabirine Etiyopya'da yürütülen çalışmalarla hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

TİKA'nın ilk Afrika ofisinin 2005'te Etiyopya'da kurulduğunu kaydeden Resuloğulları, 21 yıldır çeşitli alanlarda 440'tan fazla proje ve faaliyetle Etiyopya halkının ve kurumlarının kalkınma süreçlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Gerçekleştirilen her proje ve faaliyetin Türkiye-Etiyopya ilişkilerine ciddi anlamda katkılar sunduğuna işaret eden Resuloğulları, "Özellikle sağlık altyapılarının, hastanelerin fiziki altyapılarının ve donanımlarının geliştirilmesi, tecrübe paylaşımı gibi programlar, Etiyopya insanının aldığı hizmet kalitesini önemli miktarda artırmaktadır. Eğitim alanında okulların fiziki altyapıları ve donanımlarının desteklenmesi, öğrencilerin aldığı eğitimin kalitesini önemli şekilde desteklemektedir." dedi.

Resuloğulları, mesleki eğitim alanında da Türkiye'nin tecrübesini Etiyopya'nın ilgili kurumlarıyla paylaştıklarını, onların kapasite geliştirme programlarına destek verdiklerini kaydederek, "TİKA, Etiyopya'da eğitim, sağlık, üretim sektörleri, dezavantajlı grupların desteklenmesi, kadın sağlığı başta olmak üzere neredeyse her alanda proje ve faaliyet gerçekleştirmekte. Etiyopya'nın sahip olduğu ekonomik varlıkların daha etkin, verimli, sürdürülebilir kullanılmasına ilişkin tarım, hayvancılık, arıcılık, balıkçılık alanlarında projelerimiz var." diye konuştu.

Etiyopya'da kültürel yapıların restorasyonuyla ilgili projelerinin de bulunduğunu kaydeden Resuloğulları, şunları söyledi:

"Başkanlığımızın Etiyopya'daki en önemli iki prestij projesi restorasyon projelerimizden oluşuyor. Birisi Tigray eyaletinde Mekele şehri yakınlarında Necaşi Türbesi ve Camisi. Necaşi Hazretleri, Peygamber efendimiz döneminde sahabelerin ilk hicretinde onlara ev sahipliği yapmış Etiyopya Kralı. Onun türbesi ve onun adına yapılmış caminin restorasyonu 2019 yılında başkanlığımız tarafından tamamlandı. Maalesef Tigray iç savaşında türbe, cami ve külliye zarar gördü. 2024-2025 yıllarında da türbe, cami ve çok amaçlı salonda meydana gelen bu hasarları restore ederek, hak ettiği şekilde, aslına uygun olarak, gelecek nesillere aktarılmasını sağladık."

"Türkiye-Etiyopya kültürel ve tarihi ilişkilerini koruyarak gelecek nesillere aktarmış oluyoruz"

Resuloğulları, bir diğer önemli restorasyon projelerinin ise Harar şehrinde olduğunu belirterek, "Harar şehri, Osmanlı-Etiyopya ilişkilerinde önemli bir yere sahip. Osmanlı İmparatorluğu'nun sahra altındaki ilk konsolosluğunun açıldığı yer. 1911 yılında bir konsolos görevlendirilmesi ve 1912 yılında konsolosluk binasının hizmete açılması söz konusu. TİKA olarak biz, tarihi geçmişimizin bu önemli eserini restore ederek, hak ettiği şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağladık. Şu an mevcut durumda Maarif Vakfımıza devrettik. Orayı bir Türk kültür merkezi şeklinde kullanıyoruz. Bu iki projeyle aslında Türkiye-Etiyopya kültürel ve tarihi ilişkilerini koruyarak gelecek nesillere aktarmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da hali hazırda devam eden ve uygulamayı planladıkları projelerinin mevcut olduğunu kaydeden Resuloğulları, "Öncelikle Harar şehrinde, Türkiye-Harar Dostluk Parkı inşaatı projemiz devam etmekte. Burada temel olarak Türkiye ile Harar halkı arasında olan, yüzyıllara dayanan kardeşlik ilişkilerinin, çocukların da yer aldığı bir park projesiyle gelecek nesillere taşınmasını hedefliyoruz. Yine Harar'da mesleki eğitim anlamında Harar Çözüm Atölyesi dediğimiz bir projemiz var. Burada da mobilya ve ahşap üretiminden başlayarak, metal, elektrik gibi çeşitli alanlarda teknik, mesleki eğitimi destekleyecek projemiz mevcut." bilgilerini paylaştı.

Resuloğulları, Somali eyaletine yenidoğan yoğun bakım ünitesi desteğinde bulunacaklarını, ayrıca Etiyopya'nın en büyük ekonomik zenginliklerinden birisi olan kahve üretiminin desteklenmesi amacıyla ıslak kahve işleme merkezini Jimma şehrinde inşa edeceklerini aktardı.

TİKA'nın diğer ülkelerde olduğu gibi Etiyopya'da da yardım veya kalkınma işbirliği yöntemleri olduğunu vurgulayan Resuloğulları, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bunların başlıcaları, belki diğer kurumlardan farklı olarak doğrudan nihai kullanıcıya ulaşan proje ve faaliyetler yürütmek. Mümkün olduğunca aracı kurumlar kullanmadan, doğrudan faydalanıcıyla proje geliştirmek. Yine bizim talep odaklılık diye adlandırdığımız önemli bir husus var. Burada mümkün olduğunca yerel talebe uygun, yerel talebi karşılayacak şekilde proje geliştirmek önemli. Bizim yardım anlayışımızın farklılaşan bir unsuru da yerel kapasiteleri geliştirmeyi önceliklendirmemiz. Sürdürülebilirlik konusuna özel önem veriyoruz. Bütün bu modalite de TİKA proje ve faaliyetlerinin sahadaki etkinliğini, verimliliğini artıran unsurlar."