Bakan Bolat Paris'te Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Paris Buluşması" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Bakan Bolat ile Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'in yanı sıra Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk iş insanı katıldı.

Demirer, etkinlikte yaptığı konuşmada Bakan Bolat'ın Fransa'daki Türk iş insanlarıyla bir arada bulunmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Fransa ilişkileri bakımından sahadaki insanların görüşleri, önerileri ve tecrübeleri de çok önemli." dedi.

Bolat, yurt dışındaki Türk iş insanlarının ticaret, hizmet, tarım, sanayi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "Dünyanın neresine gidersek gidelim, Türk iş dünyası temsilcilerini görüyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Fransa'da yaşayan Türk toplumunun, Türkiye ile Fransa arasında kültürel, sosyal, ticaret, yatırım gibi farklı alanlarda köprüler oluşturduğuna işaret etti.

"Girişimcilerimiz güven ve işbirliği bağlarının en güçlü taşıyıcılarıdır"

Bolat Fransa ziyaretinin ilk günündeki temaslarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

DTİK Paris Buluşması hakkında Bolat, "Fransa'daki girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız, yalnızca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin değil, aynı zamanda dostluk, güven ve işbirliği bağlarının da en güçlü taşıyıcılarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye'nin üretim gücünü, girişimcilik kabiliyetini ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu uluslararası alanda başarıyla temsil eden iş insanlarıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Toplantımızda, Türkiye-Fransa ekonomik işbirliğinin mevcut durumunu, yatırım ve ticaret alanındaki fırsatları, Avrupa sanayisiyle entegre üretim yapımızı ve küresel ekonomide yaşanan dönüşüm sürecini kapsamlı şekilde değerlendirdik." dedi.

Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, stratejik coğrafi konumu, nitelikli insan kaynağı, dinamik özel sektörü ve Avrupa değer zincirlerindeki kritik rolüyle uluslararası yatırımcılar açısından güvenilir ve cazip bir merkez olmayı sürdürdüğünü vurguladıklarını söyleyen Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen politikalar sayesinde ülkemiz, küresel ekonomideki değişimlere hızla uyum sağlayan, bölgesinde istikrar ve üretim üssü olma vasfını güçlendiren bir konumda bulunmaktadır." görüşünü paylaştı.

Bolat, etkinlikte Türkiye ekonomisinin, Avrupa'nın rekabet gücüne sunduğu katkıları ve Gümrük Birliği ilişkisini güçlendirerek, kapsayıcı sanayi politikalarının hayata geçirilmesinin, ortak ekonomik gelecek açısından büyük önem taşıdığını dile getirdiklerini aktararak, "Fransa'daki iş insanlarımızın ve girişimcilerimizin, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileri taşınmasında öncü rol üstlenmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Bolat, Fransa Dış Ticaret Bakanı Forissier ile Paris'te görüştü

Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulundukları Paris'te, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile yeniden bir araya geldiklerini belirtti.

İstanbul'da şubat ayındaki Türkiye-Fransa 8. Dönem Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısının ardından Forissier ile ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydeden Bolat, görüşmede ticaret, yatırımlar, enerji, ulaştırma ve lojistik, müteahhitlik, savunma sanayii, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde işbirliği alanlarındaki gelecek döneme ilişkin ortak çalışma başlıklarını ele aldıklarını aktardı.

Bolat, Forissier ile Türk iş insanlarının vize süreçlerinin kolaylaştırılması ile Avrupa Birliği (AB) gündeminde yer alan "Sanayi Hızlandırma Yasası" taslağı başta olmak üzere, Türkiye-AB ekonomik ilişkileri kapsamında öne çıkan önemli ticari konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda, Avrupa sanayisi ve tedarik zincirleriyle derin entegrasyona sahip, AB Gümrük Birliğinin önemli bir ortağı olan Türkiye'nin rolünün, AB'nin gündemindeki Sanayi Hızlandırma Yasası'nda kapsayıcı bir anlayışla değerlendirilmesinin önemine ilişkin görüşlerimizi muhataplarımıza aktardık. Türkiye ile Fransa arasındaki köklü ekonomik ortaklığın, iş dünyalarımız arasındaki güçlü işbirliği sayesinde, her geçen gün daha da ileriye taşınmasından memnuniyet duyuyoruz."

Bakan Bolat, Forissier ile İstanbul'da ortaya koydukları ortak iradeyi Paris'te bir kez daha teyit ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri karşılıklı fayda temelinde geliştirmeyi sürdürme hususunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Bolat Paris'te Fransız iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Bolat, Fransa'nın önde gelen şirketlerin temsilcileri ile verimli bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantımızda, Türkiye'nin yatırım ortamını, güçlü üretim altyapısını, stratejik konumunu ve bölgesel tedarik zincirlerindeki kritik rolünü Fransız iş dünyasının temsilcileriyle kapsamlı şekilde değerlendirdik." yorumunu yaptı.

Ticari ilişkiler açısından önem arz eden sektörlerin temsilcileriyle Türkiye-Fransa ekonomik işbirliğinin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Bolat, "Türkiye'nin; Avrupa ile entegre üretim kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve dinamik iç pazarıyla Fransız yatırımcılar için güçlü fırsatlar sunmaya devam ettiğini vurguladık." ifadesini kullandı.

Bolat, Sanayi Hızlandırma Yasası'nın, Türkiye'nin rolünü gözeten, kapsayıcı bir anlayışla ele alınmasının önemine ilişkin değerlendirmelerini Fransız iş dünyası temsilcileriyle paylaştıklarını vurgulayarak, Türkiye ile Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ortaklığın karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacminin geliştirilmesi ve üçüncü ülkelerde hayata geçirilecek ortak projeler vasıtasıyla daha da güçleneceğine yürekten inandıklarını söyledi.

Bakan Bolat, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; dost ve müttefik Fransa ile, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye, iş dünyalarımız arasındaki işbirliğini daha ileri seviyelere taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.