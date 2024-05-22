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THY'nin İlk Çeyrek Net Karı 6,9 Milyar Lira

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Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk çeyreğinde 6,9 milyar lira konsolide net kar elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre karında büyük bir artış yaşandı.

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk çeyreğinde 6,9 milyar lira konsolide net kar elde etti.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin konsolide net karı, yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 931 milyon liraya yükseldi.

THY, geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 418 milyon lira konsolide net kar elde etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

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