Üye Girişi
Haberler

THY, Hakkari uçuşlarını hava koşulları nedeniyle iptal etti

Güncelleme:

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Hakkari uçuşlarının bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Hakkari uçuşlarının bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 2670-2671 İstanbul-Yüksekova-İstanbul ile AnadoluJet'in TK 7192-7193 Ankara-Yüksekova-Ankara seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ulaşım Havacılık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title