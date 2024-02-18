THY, Hakkari uçuşlarını hava koşulları nedeniyle iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Hakkari uçuşlarının bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 2670-2671 İstanbul-Yüksekova-İstanbul ile AnadoluJet'in TK 7192-7193 Ankara-Yüksekova-Ankara seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.