TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı mesajında, "İslam aleminde bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için önemli bir vesiledir. Kurban Bayramı'nda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde, muhtaç, yoksul, yetim, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hatırlanması, desteklenmesi ve onların yanında olunması büyük önem taşıyor. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlar camiamız adına mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayır getirmesini diliyorum" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı nedeniyle bugün yazılı bir mesaj yayınladı. Palandöken'in mesajı şöyle:

"İslam aleminde bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için önemli bir vesiledir. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kardeşçe bir araya gelerek kurban ibadetimizi yerine getirip ihtiyaç sahiplerinin hayır duasını alacağız. Kurban Bayramı'nda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde, muhtaç, yoksul, yetim, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hatırlanması, desteklenmesi ve onların yanında olunması büyük önem taşıyor. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlar camiamız adına mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayır getirmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımız için ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin pekiştiği mübarek bir bayram temenni ediyorum."