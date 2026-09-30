TESK 22. Olağan Genel Kurulu... Genel Başkan adayı Yiğiner: Biz sadece hizmet için aday olduk

Haber: Kadir DEVİR - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - TESK 22. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TESK Genel Başkan Adayı Mehmet Yiğiner, "Biz sadece hizmet için aday olduk. Başka bir derdimiz yok. Birliklerin ve federasyonların güçlerini birleştireceğiz. TESK olarak başta Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarımıza, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapacağız" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu'nda, önceki dönem Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in adaylıktan çekilmeyeceğini, ancak liste çıkarmayacağını açıklamasının ardından Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve TESK Genel Başkan Adayı Mehmet Yiğiner konuştu.

TESK'in Ankara'da gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlık seçimi için 695 delege oy kullanacak. Önceki TESK önceki dönem Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner, başkanlık için aday oldu. Genel Kurul'da yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmemesinin ardından söz alan Bendevi Palandöken, seçimin adil ve eşit şartlarda yapılmadığını savunarak liste çıkarmayacağını açıkladı ve salondan ayrıldı.

Açılış konuşmasını yapan Palandöken, TESK'in büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, 57 yıllık görev sürecinde esnaf ve sanatkarlara hizmet ettiğini, adil ve demokratik bir seçim süreci temennisini dile getirdi. Yarışın ve eleştirilerin doğal olduğunu belirten Palandöken, görevini onurla yürüttüğünü söyleyerek katılımcılara teşekkür etti. Genel Kurul'da yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmemesinin ardından söz alan Bendevi Palandöken, şunları söyledi:

"Adil ve eşit olmayan bu şartlarda, artık seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdim. Ben sizlerden helallik istiyorum. Hiçbir şey yapmamışım, değil mi? Bunları nasıl inkar edersiniz? Hanginize kapım kapalı kaldı? Bunlar Ankara'ya yapmış olduğum hizmet değil, Türkiye'ye yapmış olduğum hizmet. Konfederasyonumuza yakışır almış olduğum arsanın değerini sizler takdir edin. Sabancı Bulvarı'nda, 26 dönüm küsur metrelik bir arazi. 15 bin 900 küsur metre satıldı, öbürü tevhit edilecek. Biz bir şeyi göz boyamak için yapmayız. Ben eser yaparsam, yaptığım eserle övünmeye gayret etmek değil, hizmet ettiğim anlayışla sizlere bunu sunmayı görev bildim. Ne yapmadım? Nereden, nereye getirdim? Ama insanların takdiri, eğer ekonomik sıkıntıların giderilmesi için başka şeyse, onlar için de öyle bir şey yapmadım. Türkiye'de eğer Bendevi Palandöken diyorsanız, sizin sayenizde olan bir adamım. Siz bana hakkınızı helal edin. Ben sizlere helal ediyorum. Liste çıkarmıyorum. Liste cebimde ama bu şartlarda, eşit olmayan, seviye olmayan, beni üzen, aynı şekilde bundan sonraki hizmet etmenin de bir manası yok. Hepinizden Allah razı olsun. Kazasız, belasız, benim gibi böyle görevinizi yapıp böyle alnınız akıyla huzura çıkmayı nasip etsin diyorum. Memleketlerinize, esnaf ve sanatkarımıza, ülkemize hayırlı olsun."

Bendevi Palandöken, daha sonra oy kullanmadan salondan ayrıldı.

"BÖYLE SEÇİM ÇALIŞMASI OLMAZ"

Palandöken'in salondan ayrılmasının ardından kürsüye çıkan Mehmet Yiğiner, konuşmasında esnaf ve sanatkarların sorunlarına, konfederasyonun önümüzdeki dönemdeki çalışmalarına ve genel başkanlık seçimine ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Buradan süslü laflar etmeyeceğim. Bir seçim süreci geçirdik. Hiç böyle bir seçim süreci gördünüz mü? Mevcut iktidar yaptığı hizmetleri ve yapacağı hizmetleri anlatır. Delegasyona gider, illeri ziyaret eder, bölge toplantıları yapar. Etik bir şekilde seçim çalışması yaparsın. Neymiş, 'Mehmet Yiğiner seçime girmeyecekmiş' peki bizim doğal hakkımız değil mi? Mehmet Yiğiner ne kötülük yapmış? Mehmet Yiğiner şehit cenazesinden harcırah almamış. Deprem bölgesinde çocuklarımızın rızkını verdik, adam oradan harcırah alıyor. Bu arkadaş hangi yüzle geliyorsa, 'Adil değil' diyor. Böyle bir seçim çalışması olmaz. Dört yıllık faaliyetlerinde Mehmet Yiğiner ve arkadaşlarının sürekli kötülenmesi dışında başka bir çalışma yapmadılar. Bakanlığa şikayet ettiler, müfettişler gönderildi, savcılığa başvuruldu. Birlik başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza ve bizim yanımıza gelen arkadaşlara para verdiğimiz, onları satın aldığımız yönünde iftiralar atıldı. İftira en büyük günahlardan biridir. İftirayla seçim kazanılmaz. Karaladınız, müfettişler geldi. Bakanlık temsilcilerimiz burada, genel müdürümüz burada. Sonuç ortada.

"20 SENE ÖNCE NEYİN VARDI, ŞİMDİ NEYİN VAR?"

Cuma günü herkesi itibarsızlaştırdı. 'Herkesi rüşvetçilikle' suçladı. Olmayan şeylerle suçladı. Elindeki kağıdı göstererek '5 bin TL genel sekreterlere yardım yaptı' dedi ve bunu 'rüşvet' olarak değerlendirdi. Biz ne yaptık? Yönetim olarak toplandık. Genel sekreterlerimizin zor şartlarda çalıştığını, bazılarının maaşlarını alamadığını gördük. Bayram ve yılbaşı dönemlerinde destek verdik. Bunun neresi suç? Neymiş? 'Seçimi etkiliyormuşuz, adil değilmişiz.' Savcılığa başvuruldu, 'Mehmet Yiğiner rüşvet dağıtıyor' denildi. 'Zimmet ve kaynağı belli olmayan gelir' iddiaları ortaya atıldı. Gel bak. Geçmişte neyin vardı, 20 sene önce neyin vardı, şimdi neyin var? Hodri meydan. Yıllardır bir sistem kurmuşlar. Ne zaman ki biz TŞOF'u kazandık, dengeler değişti. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir bina aldık. 180 milyon TL'ye bina aldık. Peki, bu binayı almak suç mu? Her yere şikayet ettiler. 'Mehmet Yiğiner bu parayı nereden buluyor?' dediler. Arkadaşlar, sistem aynı, işlemler aynı. Kanun değişikliği yok, yönetmelik değişikliği yok. Sadece federasyonun başkanı ve yönetimi değişti.

"BİRLİKLERİN VE FEDERASYONLARIN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Bizim Plaka AŞ diye bir şirketimiz yok. Bizim sadece Trafik Araç Gereçleri diye bir şirketimiz var. 'Plakada rant var' diyorlar. Arkadaşlar, plakada kanuni bizim yüzde 25 karımız var. O da gider cetvellerinde yazılı. Biz bu yaptığımız işlerin hepsini yüzde 25 karla yapıyoruz. Biz sadece hizmet için aday olduk. Başka bir derdimiz yok. Birliklerin ve federasyonların güçlerini birleştireceğiz. TESK olarak başta Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarımıza, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapacağız. Odalarımızın, birliklerimizin ve federasyonlarımızın fiziki ve ekonomik yapılarını düze çıkaracağız. Üyelerimizi başka yerlere kaybettiniz. Şimdi üyelerimizi geri alacağız. Esnafımızın doğru yerde temsil edilmesini sağlayacağız."

Mehmet Yiğiner, son 24 aylık dönemde tesislerin yenilenmesi, araçların modernize edilmesi ve şoför sayısının artırılması gibi çalışmalar yaptıklarını, ayrıca 26 aracı Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına hibe ettiklerini belirtti. Maaşlarını alamayan genel sekreterlerin ücretlerinin ödeneceğini söyleyen Yiğiner, yaklaşık 2,5 milyon esnaf ve sanatkarın sorunlarını çözmek için vergi, perakende yasası ve korsan taşımacılık gibi konularda çalışacaklarını ifade etti.

Kendisine oy veren veya vermeyen ayrımı yapmadan herkese hizmet edeceklerini, teşkilatı güçlendirmek, itibarını korumak ve kalıcı eserler bırakmak için gece gündüz çalışacaklarını belirten Yiğiner, "Kazanan esnaf ve sanatkar, kazanan teşkilatımız" dedi.

Mehmet Yiğiner'in konuşması sonrası delegeler tek listeli seçim için oy kullanımına başladı. Sandıklar saat 17.00'de açılacak.

Kaynak: ANKA