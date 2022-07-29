Teknoloji, Çin'in İnovasyon Kültürüne Güç Katıyor

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Uzmanlar ve sektör temsilcileri, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Beijing Kültür Forumu'nda kültürel inovasyondaki yeni eğilimler ve beklentileri paylaştı.

Artron Sanat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Wan Jie, Beijing Güzel Sanatlar Akademisi ile el ele vererek bu Kasım ayında İtalya'da Çinli ressam Qi Baishi'nin (1864-1957) eserlerinden oluşan dijital bir sergi açacaklarını söyledi.

Sanat verilerini toplamaya odaklanan ve yaklaşık 500.000 sanatçının çalışmalarına ilişkin bir veritabanı oluşturan şirket, yaklaşık 15.000 sanat galerisi, müze ve aralarında Beijing'deki Saray Müzesi ile Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'daki Potala Sarayı dahil olmak üzere sanat kurumları için dijital arşivler oluşturmayı taahhüt etti.

BOE Teknoloji Grubu Ltd. Şti.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Chen Yanshun, forumda yaptığı konuşmada, radyo ve televizyon gibi geleneksel sektörlerin dijital teknolojilerin yardımıyla dönüşüm ve iyileşme sağladığını söyledi. Çevrimiçi edebiyat, çevrimiçi yayıncılık, kısa videolar gibi yeni kültürel formatlar hızla gelişti.

Dijital medya, kültürel içeriği dijital teknolojiyle birleştirerek kültür sektörünün önemli bir parçası oldu. Forum kaynaklarına göre dijital yayıncılık ve giyebilir akıllı kültürel cihazların imalatı sektörü gibi Beijing'deki yeni kültürel formatlar 2021 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,6 artışla 1 trilyon yuanın (yaklaşık 148,3 milyar ABD doları) üzerinde gelir elde etti.

Beijing'de Ocak-Kasım 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,1 artışla toplam geliri 776 milyar yuan olan 1.105 kültür ve teknoloji işletmesi bulunuyordu.

Baidu Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Wu Tian, "Baido Haritalarında kullanılan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi sayesinde aynı zamanda Yuanmingyuan Parkı olarak bilinen Eski Yazlık Saray'ın çeşme kalıntıları "yeniden inşa edildi" ve böylece turistler cep telefonlarından çeşmenin orijinal halinin sanal görüntülerini görebiliyor" dedi.

Beijing'in belediye başkan yardımcısı Jin Wei, belediye yönetiminin kültürel ve teknolojik girişimleri desteklediğini söyledi. Belediye düzeyinde, 798 Sanat Bölgesi ve Yıldız Parkı gibi 98 kültürel sanayi parkı inşa edildi. Bilim ve teknoloji, kültürü güçlendirme ve kültürel endüstrileri teşvik etme rolünü üstlendi.