Tekirdağ NKÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Rektör Şahin'e projelerini anlattı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, öğrenciler, "Kadınları Meme Muayenesi Hakkında Bilgilendirme" Toplum ve Sosyal Hekimlik Koridoru (TSH) projesini anlattı.

Öğrencilerden Ülker İrem Eyican, yapılan çalışma ile toplumda meme muayenesini bilen ve uygulayan bilinçli kadın sayısını arttırmak istediklerini dile getirdi.

Projenin Grup Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Tozkır ise meme kanseri için farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Eğitim programında toplumla iç içe eğitimi önemsediklerini aktaran Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin projenin önemli olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin hazırladığı projenin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntemin erken teşhis olduğunu ifade etti.

Meme kanserinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunun altnı çizen Şahin, "Meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntem erken teşhistir. Kanser yayılmadan önce teşhis edilirse kişi yaşam şansına daha çok sahip olur. Kansere yakalanma potansiyelinin hepimizde olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden kanserde erken tanı çok önemli bir husustur. Üniversitemiz Hastanesinde de bir Erken Tanı Ünitesi hizmet vermektedir." diye konuştu.