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Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Tekirdağ haber... Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde durdurulan bazı araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında 148 gram metamfetamin, 10 gram eroin ve döner ekmeğin arasına gizlenmiş 2,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçlarda bulunan M.S, E.B, E.Y. ve F.K. gözaltına alındı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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