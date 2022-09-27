Tekirdağ haber: Tekirdağ'da iplik fabrikasındaki buhar kazanı patladı, 1 kişi yaralandı
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Tekirdağ haberi... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iplik fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iplik fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.
Muratlı-Büyükkarıştıran yolu üzerinde bir fabrikanın buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan işçiye müdahale etti.
Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel