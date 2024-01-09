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Tekirdağ - Edirne kara yolunda tır devrildi, trafik aksadı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle bir tırın devrilmesi sonucu Tekirdağ - Edirne kara yolunda trafikte aksama yaşandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle bir tırın devrilmesi sonucu Tekirdağ - Edirne kara yolunda trafikte aksama yaşandı.

Kaza, Tekirdağ - Edirne D110 kara yolu Malkara girişinde meydana geldi.

Emre E. yönetimindeki sanayi malzemesi yüklü 59 AEN 048 plakalı tır, yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma nedeniyle trafik levhalarına çarparak devrildi. Sürücü kazada yara almadı.

Tekirdağ ile Edirne'yi birbirine bağlayan kara yolunda tır kaldırılana kadar ulaşım aksadı.

Kaynak: AA / Güncel

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