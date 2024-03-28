Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Muratlı ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.