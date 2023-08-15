Tekirdağ'da sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde bir otomobilde ve ikamette arama yaptı.

Aramada, 31 boş makaron, 103 karton satışa hazır dolu makaron, sigara dolum makinası, 6 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 3 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü R.Y. ve yanında bulunan K.İ. gözaltına alındı.

Muratlı'da çıkan anız yangını söndürüldü

Muratlı ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazım Dirik-Turan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine belediye itfaiyesi olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü.