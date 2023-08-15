Tekirdağ'da sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 31 boş makaron, 103 karton satışa hazır dolu makaron, sigara dolum makinası ve 6 kilogram tütün ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sigara kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde bir otomobilde ve ikamette arama yaptı.
Aramada, 31 boş makaron, 103 karton satışa hazır dolu makaron, sigara dolum makinası, 6 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 3 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü R.Y. ve yanında bulunan K.İ. gözaltına alındı.
Muratlı'da çıkan anız yangını söndürüldü
Muratlı ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazım Dirik-Turan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine belediye itfaiyesi olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü.