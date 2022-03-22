Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ il merkezi ile bazı ilçelerde sağanak etkili oldu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ il merkezi ile bazı ilçelerde sağanak etkili oldu.

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Şarköy, Marmaraereğlisi, Kapaklı, Ergene, Çorlu, Çerkezköy ilçelerinde de sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Namık Kemal, Tekirdağ, Hükümet, su, Güncel, Haberler

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