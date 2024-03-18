Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
S.K'nin kullandığı 34 LK 8032 plakalı hafif ticari araç ile A.U. idaresindeki 57 AAD 692 plakalı otomobil, Çeşmeli Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.