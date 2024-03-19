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Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu: 227 Şişe İçki ve 62 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 227 şişe içki ve 62 litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yapılan aramada bu kaçak içkilere ve alkolle ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kaçak olan 227 şişe içki ve 62 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda ekipler, bir iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 227 şişe gümrük kaçağı içki ve 62 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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