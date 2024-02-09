Tekirdağ'da dron destekli trafik denetiminde 2 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın dron destekli trafik denetiminde 2 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Denetimlerde kural ihlali yapan 35 sürücüye ise 54 bin 330 lira ceza uygulandı.
Tekirdağ'da jandarmanın dron destekli trafik denetiminde 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde trafiğin yoğun olduğu güzergah ve kavşaklarda dronla denetim yaptı.
Uygulama sırasında dronla fark edilen 2 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 35 sürücüye 54 bin 330 lira ceza uygulandı.