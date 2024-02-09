Tekirdağ'da dron destekli trafik denetiminde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da jandarmanın dron destekli trafik denetiminde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde trafiğin yoğun olduğu güzergah ve kavşaklarda dronla denetim yaptı.

Uygulama sırasında dronla fark edilen 2 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 35 sürücüye 54 bin 330 lira ceza uygulandı.