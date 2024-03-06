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Tekirdağ'da Devrilen Hafif Ticari Araç Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Ulaş Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Harun Çavuşoğlu yönetimindeki hafif ticari araç devrildi ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Harun Çavuşoğlu yönetimindeki 59 AIU 174 plakalı hafif ticari araç, Ulaş Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çavuşoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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