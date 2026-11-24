Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, HGS mağduriyetlerini gündeme getirerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sorular yöneltti. YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise Kamu-Özel İşbirliği projelerinin bütçeye getirdiği maliyetleri ve tamamlanamayan İzmir- Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni eleştirdi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun terörle mücadelenin Türkiye ekonomisine 2,3 trilyon dolara mal olduğu yönündeki açıklamasında, bu maliyetin köprü, otoyol ve uydu projeleri üzerinden hesaplanmasını eleştirdi.

Türkeş Taş, "Sayın Bakan, sunumunuzda Türkiye'ye demokrasi, eşitlik ve cumhuriyetin millete verdiği hakları öğreten kahraman öğretmenlerimize bile kurşun sıkan, onları şehit edenleri aklama ve affetme projesine yer vermenizi buradan kınadığımı belirtmek istiyorum. 'Terörün en ağır bedeli kaybettiğimiz canlardır.' dediniz sunumunuzda. Canlar değil, bize göre terörde kaybettiğimiz kişiler şehittir, Sayın Bakan. Biz onlara şehit diyoruz. 'Hem bunların maddi karşılığı yoktur' diyorsunuz hem de Sayın Bakan, bence bu bütçenin yüz karasıdır. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Buraya bir rakam koymuşsunuz. Bu rakamı kim hesapladı, Sayın Bakan? Ben ekonomistim. Böyle bir rakamın nasıl hesaplandığını, neye göre hesaplandığını bilmiyorum. Bu rakamı kim hesapladı? Hangi metotla hesapladı? Neleri dikkate alarak hesapladı" diye konuştu.

AK Partili milletvekilleri sıralarından, Ayyüce Türkeş Taş'ın söylemini "kötü niyetli" olarak nitelendirildi. Taş da, "Sizinki kötü niyetli. Size Milli Savunma bütçesini de vermeyi teklif ediyoruz. O savunma bütçesini de alın, bol bol yol yapın, köprü yapın, Sayın Bakan. Vatanın bölünmez birliğinin hiçbir bedeli yoktur. Bayrağımızın bu topraklar üzerinde özgürce yıl dalgalanmasının bedeli hesaplanamaz. Bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin de hiçbir bedeli yoktur" dedi.

Bakan Uraloğlu da İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş'ın konuyu saptırdığını öne sürdü.

HGS MAĞDURİYETLERİNE İLİŞKİN BAKANA SORULAR YÖNELTTİ

Türkeş Taş, Bakan Uraloğlu'nun sunumunda Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) değinmediğini, konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşın parasını ve hakkını korumakla görevli kamu kurumlarının, mağduriyetler ortaya çıktıktan sonra yalnızca açıklama yapmakla yetinmesini de kabul etmiyoruz. Sayın Bakan, HGS sistemini işleten ve özel otoyol işletmecilerini denetleyen kurumların son 15 yıldaki denetim sayısı ve sonuçları nedir? Hatalı borçlandırma ve hukuka aykırı icra takibi iddiaları Bakanlığımıza daha önce ulaşmış mıdır? Ulaştıysa neden önleyici tedbir alınmamıştır? HGS kapsamında kaç vatandaş hakkında icra takibi başlatılmıştır? Kaç dosyada hatalı veya haksız tahsilat tespit edilmiştir? Vatandaşlardan haksız tahsil edildiği tespit edilen tutarların tamamı faiziyle iade edilecek midir? Özel otoyol işletmecileri ve tahsilat süreçlerinde görev alan şirketler hakkında hangi idari yaptırımlar uygulanmıştır? Bakanlığınız bünyesinde bu süreci denetlemekle görevli kamu görevlileri hakkında idari soruşturma açılmış mıdır? HGS sisteminin bağımsız bir denetime tabi tutulması ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması sağlanacak mıdır?"

YENİ PARTİLİ BAKIRLIOĞLU: "KÖİ PROJELERİNİN MALİYETLERİNDEN RAHATSIZIZ"

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidar milletvekillerinin yapılan otoyol ve köprülerden neden rahatsızlık duyduklarına ilişkin eleştirilerine yanıt vererek, kendilerini rahatsız edenin projelerin kendisi değil, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle finansman biçimi ve maliyetleri olduğunu söyledi.

Bakırlıoğlu, KÖİ projeleri için Hazine ve Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden 2025 yılında 85 milyar, 2026 yılında 101 milyar, 2027 yılında ise 134 milyar lira ödeneceğini belirterek, "Bizi rahatsız eden bu maliyetler. Hatta sizin de bundan rahatsız olmanız lazım" dedi.

HGS konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu aktaran Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Yurttaşlarımız çok ciddi bedeller ödemek zorunda kaldı. Dört kata kadar çıkan cezalar, icra masrafları, avukatlık ücretleri... Şimdi bakıyorsunuz, bu özel şirketlerin icra işlerini yürüten avukatlara, hukuk bürolarına... Burada tanıdık isimler var. Mesela bir fon kurulunda da eski bakanların ve eski bakan çocuklarının isimleri vardı. Burada da Lütfü Elvan'ın, Abdulkadir Aksu'nun, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun çocuklarının isimleri ne yazık ki anılmakta. Bunların incelenmesi gerekiyor."

Bakırlıoğlu, 2013 yılında temeli atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 2016'da tamamlanmasının planlandığını ancak aradan 13 yıl geçmesine rağmen bitirilemediğini ileri sürdü. Projenin başlangıç bütçesinin 4,3 milyar lira olduğunu, 2026 yılına kadar 85,8 milyar lira harcandığını belirten Bakırlıoğlu, düşük harcama ve gerçekleşme oranlarına dikkati çekerek projenin ne zaman tamamlanacağını Bakan Abdulkadir Uraloğlu'na sordu.

DEM PARTİLİ TANHAN: "ULAŞTIRMA YATIRIMLARINDA BÖLGESEL EŞİTSİZLİK SÜRÜYOR"

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesindeki bölgesel yatırım eşitsizliğine dikkati çekerek, kuzey illerindeki projeler tamamlanırken orta ve güney bölgelerindeki projelerin hala planlama aşamasında olduğunu belirtti.

Tanhan, "Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik tarihsel eşikte, halkların ortak geleceğini güvence altına alacak demokratik cumhuriyetin inşası ve barış ve demokratik toplum perspektifi, kaynaklarının eşitlik, adalet ve toplumsal yarar temelinde yeniden dağıtılmasını zorunlu kılmaktadır" dedi.

Tanhan, Bakanlığın bütçesinin büyük bölümünün Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarılmasına rağmen bölge illerindeki ulaşım sorunlarının sürdüğünü belirterek, şirketlere yapılan garanti ödemelerini ve otoyol özelleştirmelerini eleştirdi.

Ulaştırma yatırımlarının kilometre hesabıyla değil, halkın can güvenliği ve bölgeler arasındaki eşitlik temelinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tanhan, 2026 yılında bakanlığa verilen 177 yazılı soru önergesinin 108'inin bölgeyle, "ölüm yolları ve bitmeyen yollar" başlıklı 66 önergenin ise 63'ünün bölge illeriyle ilgili olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA