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TBB Başkanı: Hakeme saldıranlar en ağır şekilde cezalandırılacak

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırıya ilişkin, 'Muhakkak bu eylemi gerçekleştirenler, yargının önünde en ağır şekilde cezalandırılacaktır.' dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırıya ilişkin, "Muhakkak bu eylemi gerçekleştirenler, yargının önünde en ağır şekilde cezalandırılacaktır." dedi.

TBB Başkanı Sağkan, AA muhabirine, Süper Lig'de dün akşam oynanan maç sonrası MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca ile iki kişinin, hakem Halil Umut Meler'e saldırısını değerlendirdi.

Hakeme saldırmanın kabul edilebilir hiçbir tarafının olmadığını söyleyen Sağkan, Türkiye'de özellikle futbol konusundaki fanatizmin dün akşam şiddete dönüştüğü bir an yaşandığını belirtti.

Başkan Sağkan, "Bugün futbolda olan çok görünür bir olay olduğu için gündemimizde ancak çok daha farklı mecralarda gerçekleşen şiddet vakaları hemen hemen her gün farklı illerde, farklı ortamlarda yaşanıyor." diye konuştu.

"Yargı etkin bir süreç yürüttü, savcılık erken davrandı"

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, yargının etkin bir süreç yürüttüğünü, savcılığın erken davrandığını kaydeden Erinç Sağkan, 3 şüpheli hakkında, hem 6222 sayılı yasa hem de kamu görevlisine karşı kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama isnadıyla tutuklama kararı verildiğini hatırlattı.

Bu noktaya gelinene kadarki süreçlerin iyi tahlil edilmesi gerektiğini dile getiren Sağkan, söylemlerin, taraftarlar ve özellikle çocuklar üzerindeki etkilerini iyi görebilmek gerektiğini söyledi.

Birçok taraftarın, Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın yaptığı hareketi desteklediğine işaret eden Sağkan, "Maalesef bu sorunları görmediğimiz müddetçe bireysel olarak sadece gerçekleştirilen eyleme ilişkin yapılan cezalandırma faaliyeti, bu toplumdaki şiddet eğilimini ortadan kaldırmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, şiddetle mücadelenin ancak toplumsal bilinçle ve mücadeleyle mümkün olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlköğretimden itibaren şiddete karşı toplumsal bir bilinç oluşturmak zorundayız. Muhakkak bu eylemi gerçekleştirenler, yargının önünde en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Ancak özellikle 6222 sayılı kanun kapsamında bu eylemlere sebebiyet veren arka planın da ortaya çıkartılması, belki en azından futbol sahalarındaki şiddetin bir nebze olsun engellenmesinde önemli bir unsur olacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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