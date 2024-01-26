Tatvan'da Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Mahalle yolları açıldı, kaldırımlar kardan temizlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürüyor.
İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Belediye ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için ilçe merkezinde çalışma başlattı.
38 iş makinesi ve 70 personelle sürdürülen çalışmalarda mahalle yolları açıldı, kaldırımlar kardan temizledi.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.