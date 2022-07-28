TARİHİ MEYDAN MOTOSİKLET PARKINA DÖNDÜ

Nedim BAYHAN - Emre Can URAN - Ahmet Emir YILMAZ İSTANBUL, (DHA)- EMİNÖNÜ Meydanı'nda tarihi Rüştem Paşa Camii çevresine park eden onlarca motosiklet tepkiye neden oldu. Çevre esnafına ait olduğu belirtilen motosikletlerin, park yasağı uyarısına rağmen kaldırıma park edilmesi görüntü kirliliği oluşturuyor. Her gün binlerce turistin geçtiği alana motosikletini bırakanlardan Erdinç İnanç Keşke güvenliği olan bir park yeri olsa, çalınma riskleri de ortadan kalkar. Hem görüntü kirliliği sona erer hem de belediyeye gelir olur dedi.

İstanbul'da binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği Eminönü Meydanı'nda, tarihi Rüştem Paşa Camii'nin çevresi motosiklet parkı haline geldi. Çevredeki esnafa ait olduğu öğrenilen ve daha çok iş amaçlı kullanılan motosikletler, yayaların kullandığı kaldırıma park ediliyor. Hem yolları daraltan hem de görüntü kirliliğine neden olan motosikletler, tarihi meydanı ziyarete gelenlerin tepkisine neden oluyor. Esnaf etrafta motosikletleri için park yeri bulamadıklarını, belediyenin çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.

MOTOSİKLETLERE AİT PARK YERİ YOK

Esnaf Erdinç İnanç Motosikletlerin tarihi binaların arasında olması görüntü kirliliği yaratıyor. Bir motosiklet kullanıcısı olarak ben de buraya park ediyorum çünkü, bir park yeri yok. Keşke güvenliği olan bir park yeri olsa, çalınma riskleri de ortadan kalkar. Hem görüntü kirliliği sona erer hem de belediyeye gelir olur. Eskiden Mısır Çarşısı'na daha yakın park ediyorduk. Restore edildiği için buraya park ediyoruz. Zabıta burayı yasaklayınca yolun karşısına koyacağız dedi.

Motosiklet sürücüsü Polat Ay, Eminönü toptancı yeri olduğu için herkes motosiklet kullanıyor. Burayı esnaf park yeri olarak belirledi çünkü, başka park edecek yer yok ifadelerini kullandı.

Eminönü'ne gezmeye gelen Regaip Gündüz ise Etik olarak baktığımızda çok güzel bir görüntü değil ama, yapacak bir şey yok gibi gözüküyor diye konuştu. Öte yandan İBB yetkilileri, motosikletler için park yeri belirlenmesi konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.